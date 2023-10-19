أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 18 / 10 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 18 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يخصص عوائد مباراة سيمبا لصالح ضحايا فلسطين و3 قرارات تضامنية أخرى.

الأهلى يخصص عوائد مباراة سيمبا لصالح ضحايا فلسطين و3 قرارات تضامنية أخرى

أعلن النادي الأهلي عدة قرارات، مساء اليوم، في إطار تضامن النادي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.