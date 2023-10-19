شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل .. محمد أبو جبل ينتظم فى تدريبات البنك الأهلى استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى، في تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

وخاض محمد أبو جبل تدريبات الفريق عقب الوصول صباح اليوم من معسكر منتخب مصر الأول الذى أقيم بدولة الإمارات الفترة الماضية.

ويلتقى البنك الأهلى مع إنبى ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، وتقام المباراة 21 أكتوبر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.