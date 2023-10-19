شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الانتخابات فى موعدها وإلغاء المظاهر الاحتفالية فى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا يوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023، وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا: "تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي".

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء غدا الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".