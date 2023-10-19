شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صلاح لدعم فلسطين يصل لـ50 مليون مشاهدة فى ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فيديو الدولى المصري محمد صلاح لدعم فلسطين، عبر منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 50 مليون مشاهدة.

وخلال ساعة من نشر الفيديو حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع التواصل X، و7 ملايين مشاهدة على إنستجرام، وثلاثة ملايين على الوسائط الأخرى.

وكشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول عن موقفه من الأحداث الجارية في قطاع غزة عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وعقب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وقال محمد صلاح في فيديو، عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع.. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها.. يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية.. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء.. والإنسانية يجب أن تسود".