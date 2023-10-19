شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتضامن مع ضحايا غزة ويعلن الحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المقاولون العرب تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين. وقام الحساب الرسمي للمقاولون العرب بوضع شارة سوداء على شعاره عبر فيس بوك.

واستغل شوقي غريب فترة التوقف الدولي لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين وحل المشكلات الفنية التي ظهرت بالفريق، خاصة بعد دخول عدد من العناصر الجديدة عقب موسم الانتقالات الماضي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة زد إف سي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، وذلك بعدما خاض 3 مباريات، حيث تعادل في واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.