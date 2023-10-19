7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الزمالك: الانتخابات فى موعدها وإلغاء المظاهر الاحتفالية فى النادى

قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا يوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023، وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

يستضيف إستاد القاهرة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 و حتى 28 يناير القادم .

أعلن النادي الأهلي عدة قرارات، مساء اليوم، في إطار تضامن النادي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عن الاستعدادات الحالية لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ، ومدى استفادة الفريق من فترة التوقف الدولي، والاختلاف الذي ظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة حالة الحداد تضامنًا مع فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

انتهت جلسة التحقيق الى عقدها مسئولوو اتحاد الكرة اليوم الأربعاء مع الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا النادى المصري البورسعيدى المنضمان للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا.. غياب موديست وعودة صلاح وجاهزية إمام