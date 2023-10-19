شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع فى مباراة سيمبا بالدوري الأفريقي.. 7 مراكز محسومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية في مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، في ظل وجود أكثر من مركز لم يتم حسمه حتى الآن.

ولم يستقر كولر على المهاجم في مباراة سيمبا، حيث تجرى المفاضلة بين الثنائي محمود كهربا وأنتوني موديست، فيما حجز بيرسي تاو مكانه في مركز الجناح الأيمن، وتجري المفاضلة بين رضا سليم وحسين الشحات للعب أساسيا في مباراة سيمبا.

بينما لم يتحدد موقف إمام عاشور من المشاركة الأساسية أو الدفع بلاعب آخر سواء أفشة أو أي لاعب آخر، بينما ضمن أليو ديانج مكانه في تشكيل الأهلي، فيما تجري المفاضلة في اللاعب الذي سيشغل مركز 6 في تلك المباراة بين الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، وإن كان مروان هو الأقرب للمشاركة الأساسية.

فيما ضمن الخماسي محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد الشناوي مراكزهم في تشكيل الأهلي الأساسي أمام سيمبا.

والتشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول.

الوسط: مروان عطية "كوكا"، اليو ديانج ، أفشة "إمام عاشور".

الهجوم: بيرسي تاو ، حسين الشحات "رضا سليم" ، محمود كهربا "مودجيست".