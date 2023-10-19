شكرا لقرائتكم خبر عن رامز حفظ الله لاعب منتخب الشباب يحتفل بعقد قرانه فى طقوس مغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رامز حفظ الله، لاعب منتخب مصر للشباب، بعقد قرانه خلال حفل حضره المقربون منه، وحرص اللاعب على ارتداء الزى المغربى خلال حفل عقد القران، حيث يحمل الجنسية المغربية نسبة إلى والدته.

وتعرض رامز حفظ الله لإصابة قوية في ديسمبر 2022، أثناء قضائه فترة معايشة في فريق بورتيمونينسي البرتغالي، والتي تحتاج لفترة تتراوح من 9 أشهر إلى عام كامل من أجل التأهيل، والعودة لممارسة كرة القدم.

ولعب رامز حفظ الله مع نادي ميلوال الإنجليزي ويعد من ناشئين النادي الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ثم انتقل للعب في نادي بيترهيد الأسكتلندي بالصيف قبل الماضي، لمدة 6 أشهر قبل أن يتعرض لإصابة قوية في شظية القدم، أبعدته عن المشاركة لنهاية الموسم المنقضي.

رامز حفظ الله لاعب مصري من أصول مغربية ويحمل الجنسية البريطانية أيضًا، وهو مواليد 2003 من أب مصري وأم مغربية، واختار تمثيل المنتخب الوطني المصري.

وشارك رامز حفظ الله مع منتخب الشباب المصري الذي كان يقوده فنيًا محمود جابر، في بعض المباريات الودية، لكن الإصابة أبعدته عن المشاركة في البطولة.