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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ارتياح فى الأهلي بعد التأكد من جاهزية الثلاثى الأجنبى لمباراة سيمبا

تسود حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، بعد تأكد جاهزية الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو، للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بعد غد الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

حرص مسئولو الإسماعيلي على التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات التي يتعرضون له من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

انتهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي من توزيع أماكن الناخبين على اللجان في الانتخابات المقرر لها بعد غد الجمعة في مقر النادى.

أعلن النادي الأهلي عدة قرارات، مساء اليوم، في إطار تضامن النادي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عن الاستعدادات الحالية لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ، ومدى استفادة الفريق من فترة التوقف الدولي، والاختلاف الذي ظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة.

أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة حالة الحداد تضامنًا مع فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

أكد حازم حسنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية على الدعم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم القضية الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

انتهت جلسة التحقيق الى عقدها مسئولوو اتحاد الكرة اليوم الأربعاء مع الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا النادى المصري البورسعيدى المنضمان للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

غاب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي عن قائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، بسبب الإصابة بنزلة برد قوية.

قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا.. غياب موديست وعودة صلاح وجاهزية إمام