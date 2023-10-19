شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا قبل موقعة دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، في الظهور الأول للفريقين بالبطولة المستحدثة من قبل الكاف.

ورغم أنه الظهور الأول للأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي، إلا أن هذه المواجهة تعد الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سبق والتقى الفريقان 4 مرات من قبل، فاز الأهلي في مرتين، بينما فاز سيمبا في المرتين الأخرتين.

ونجح الأهلي في تسجيل 6 أهداف في شباك سيمبا، بينما استقبلت شباكه هدفين، ويعد كبر فوز في تاريخ مواجهة الفريقين لصالح الأهلي الذي فاز على سيمبا بخماسية نظيفة يوم 2 فبراير لعام 2019 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد كريم نيدفيد الغائب عن قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا لخوض لقاء الجمعة هو هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين، ومن بعده علي معلول وعمرو السولية ومحمد شريف، الذي انتقل إلى الخليج السعودي مطلع الموسم الحالي، وجونيور أجايي، لاعب سموحة الحالي، في قائمة الهدافين برصيد هدفا لكل منهما.

بينما سجل لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق وسيمبا الحالي هدف الفوز الأخير للفريق التنزاني على حساب سيمبا في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.