شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى للاعبى مودرن فيوتشر استعدادا لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق مودرن فيوتشر تدريبات بدنية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري المصرى الممتاز (دورى نايل).

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز، الأحد المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد الثنائي عمر كمال وعلي زعزع، في مران مودرن فيوتشر اليوم، بعد عودة الأول من معسكر منتخب مصر الأول، والثاني من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.