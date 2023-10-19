شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | محمد صلاح يدعو إلى «وقف المجازر» وإدخال المساعدات لقطاع غزّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم المصري محمد صلاح في فيديو الأربعاء، داعياً إلى «وقف المجازر» و«إدخال المساعدات الإنسانية فوراً» إلى قطاع غزة.

وقال صلاح بالإنجليزية في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «ليس من السهل دائماً الحديث في وقت مماثل».

وأضاف «لقد شهدنا عنفاً شديداً ووحشية مفجعة.التصعيد في الأسابيع الماضية تصعب مشاهدته».

وتابع المهاجم المصري بالقول إن «جميع الأرواح مقدسة وحمايتها واجبة. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها».

ودعا صلاح في الفيديو إلى «السماح بتقديم المساعدة الإنسانية لغزة فوراً. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. مشاهد المستشفى بالأمس كانت مروّعة».

وختم بالقول «يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».