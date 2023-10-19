شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتصدر.. والبرازيل تسقط و تخسر نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مُنيت البرازيل بخسارتها الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في كرة القدم منذ 2015، أمام مضيفتها أوروغواي 0-2 في ليلة إصابة نجمها نيمار، فيما سجّل ليونيل ميسي هدفين وقاد الأرجنتين إلى فوزها الرابع توالياً، على حساب مضيفتها البيرو 2-0.

وخلافاً للأرجنتين التي تعيش فترة مميزة بعد تتويجها بلقب مونديال قطر 2022، عاشت البرازيل كابوساً في أوروغواي التي هزمتها للمرة الأولى في 22 سنة.

وتعود الخسارة الأخيرة للبرازيل في التصفيات قبل 37 مباراة، ضد تشيلي 0-2 في أكتوبر 2015.

وما زاد الطين بلّة لبطلة العالم خمس مرات، خروج مهاجمها نيمار، المنتقل مطلع الموسم لنادي الهلال السعودي بصفقة ضخمة، مصاباً بركبته اليسرى قبل انتهاء الشوط الأول، حيث سقط بعد التحام مع لاعب وسط أوروغواي نيكولاس دي لا كروس، فخرج باكياً ودخل ريشارليسون بدلاً منه، ويخشى البرازيليون من أن يكون نيمار قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وافتتح مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييز التسجيل قبل الاستراحة بكرة رأسية (42) في ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، ثم صنع نونييز الثاني لنيكولاس دي لا كروس الذي هزّ شباك الحارس إيدرسون (77).

وسجّل ليونيل ميسي هدفين وقاد الأرجنتين إلى فوزها الرابع توالياً في التصفيات على حساب مضيفتها البيرو 2-0، ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع بطلة العالم إلى 106 أهداف، بعدما هزّ الشباك مرتين في الدقيقتين 32 و56 على استاد ناسيونال في العاصمة ليما.

ويحلّق «ألبي سيليستي» في صدارة ترتيب المجموعة الموحّدة، مع 12 نقطة، مقابل 7 لأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا التي تابعت مشوارها الجيد بفوز كبير على ضيفتها تشيلي 3-0.

ويبدو مشوار الأرجنتين نزهة نحو كأس العالم، خصوصاً مع ارتفاع عدد المتأهلين إلى ستة منتخبات مباشرة وخوض السابع ملحقاً قارياً، بعد رفع عدد المشاركين إلى 48.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد الهدفين، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة، وتخطى الأوروغواياني لويس سواريز صاحب ال29 هدفاً.

وقال ميسي، المرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الزاخرة «هذا الفريق رائع. في كلّ مرة يلعبون يقتربون من أن يصبحوا الأفضل في التاريخ».