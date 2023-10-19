شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يستقبل البطائح في قمة دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تتواصل مباريات دوري كرة قدم الصالات في نسخته الخامسة عشرة في السابعة من مساء اليوم الخميس بثلاث مواجهات تجمع بين خورفكان وضيفه البطائح في قمة الجولة، ويتوقع أن تحفل المواجهة بالندية والإثارة نظراً لتقارب مستوى الفريقين الأخضر والأحمر.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في كأس السوبر وانتهى زمنها الأصلي بالتعادل 2-2، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبطائح، وفي الدوري فقد لعب خورفكان مباراتين فاز على اتحاد كلباء 3-0 وتعادل مع مليحة 2-2، أما البطائح فقد تعادل مع دبا الحصن 2-2 وفاز على الحمرية 3-2، ويتساوى البطائح وخورفكان في محطة 4 نقاط، ومباراة اليوم تعد مواجهة مفترق طرق للفريقين.

ويستقبل دبا الحصن على ملعبه الحمرية، ويتطلع الحصن صاحب الأربع نقاط لخدمة نفسه بالفوز،بينما يسعى الحمرية إلى كسب نقاط المباراة وتعويض خسارته من البطائح.

وفي المباراة الثالثة يخرج مليحة الذي يمتلك نقطة واحدة بتعادله مع خورفكان في الجولة الماضية لمواجهة اتحاد كلباء الجريح بخسارتين كبيرتين والذي يتذيل الترتيب من دون رصيد.

وأعرب الدكتور عبدالله الشحي مشرف حكام كرة الصالات وعضو اللجنة التنفيذية، عن سعادته بمردود وعطاء حكام كرة الصالات من خلال المستويات الجيدة التي قدموها منذ بداية الموسم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في نادي ضباط شرطة الشارقة بحضور جميع الحكام والمقيمين، حيث تمت مراجعة أداء الحكام منذ بداية الموسم، ووقف الشحي على عدد من الملاحظات في الحالات التي تم عرضها.

وشدد الشحي على الحكام باليقظة والعمل على تقديم الأفضل خصوصاً أن مستوى المباريات أصبح سريعاً من خلال التقارب في المستويات بين جميع الفرق، حيث أزهرت الفرق مستويات فنية عالية، وقال إن الاعتماد على اللاعبين المواطنين يعد مكسباً كبيراً للعبة ونتج عنه تطور المستوى للاعبين بعد أن حصلوا على فرصة اللعب لفترات أطول.