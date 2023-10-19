شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الرابعة لملتقى دبي للفروسية تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية في مضمار ميدان صباح اليوم الخميس، حيث تجمع بين عشرات المنتجين ومقدمي الخدمات في مجال صناعة الفروسية على مستوى الدولة والمنطقة مع أهل الخيل وصانعي القرارات من الرسميين، قبل أسبوع من انطلاق موسم السباقات في الدولة.

ويقام الملتقى الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء بقاعة ذا غاليري في المدرج الرئيسي لمضمار ميدان بدبي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومركز الإمارات للفروسية، ومستشفى دبي للخيول، ومشاركة مختلف العارضين، ويضم فعاليات متنوعة، وندوات غنية المحتوى تتطرق لموضوعات تهم الساحة وأهل الخيل.

ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث صانعو القرار من مختلف المؤسسات المرتبطة بالخيول وصناعة الفروسية، وبمشاركة أبرز الأندية والإسطبلات والمزارع من دول مجلس التعاون، مع مجموعة من المتحدثين خلال الندوات، وتضم قائمة المتحدثين لؤلؤة المنصوري من جمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور سعيد الجابري الخبير الذي يتمتع بسجل حافل في مجال صحة ورفاهية الخيول، والفارس البرازيلي برناردو بينيرو.

ويضم اليوم فعاليات متعددة تشمل عدداً من الندوات التخصصية والحلقات النقاشية المفيدة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل: «منذ انطلاقته الأولى، ظل ملتقى دبي للفروسية بمثابة منصة جامعة تتيح الفرصة للخبراء في هذا المجال من الموردين ومقدمي الخدمات والمبتكرين للاجتماع مع ملاك الخيول والإسطبلات الكبرى للتعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات».