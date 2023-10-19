إندونيسيا تدعم الملف السعودي لكأس العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم دعمه لعرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد إريك توهير، أنهم يجرون محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة الحدث. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم دعمه لعرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد إريك توهير، أنهم يجرون محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة الحدث. وقال توهير في بيان أمس: «إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034». وأضاف: «تواصل إندونيسيا الاستعداد لعرضها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2034، إضافة إلى بطولات فيفا الأخرى». ودعا الاتحاد الدولي «فيفا» دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة بطولة 2034، وحدد الموعد النهائي في 31 أكتوبر الجاري.

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