العلوي يتوج بذهبية البطولة العربية للسهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج لاعب المنتخب السعودي للسهام، منصور العلوي، بالميدالية الذهبية في البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، التي اختتمت أمس في الرياض ونظمها الاتحاد السعودي للسهام في الملعب الرياضي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وجاء تحقيق العلوي للذهب بفوزه في نهائي منافسات القوس الأولمبي على الجزائري ناصر نزيم، الذي نال الفضية، وجاءت الميالدية البرونزية من نصيب رامي الأخضر عبد الرحمن الموسى.

وحقق المنتخب السعودي «رجال» المركز الأول والميداية الذهبية في منافسات القوس المركب، وحل ثانيا المنتخب العراقي ونال الفضية، وبالمركز الثالث جاء المنتخب الكويتي محققا البرونزية، والمنتخب القطري في المركز الرابع.

وفي منافسات القوس المركب «سيدات» حل المنتخب السعودي بالمركز الرابع، فيما توج المنتخب العراقي بالذهب، فيما توج المنتخب العراقي بذهبية منافسات القوس المركب «مختلط»، وحل ثانيا المنتخب الإماراتي، وبالمركز الثالث مصر.

وفي منافسات الفردي للقوس المركب «سيدات»، نالت العراقية فاطمة المشهداني الميدالية الذهبية، فيما توج الكويتي عبدالله مال الله بذهبية منافسات القوس المركب «فردي» للرجال.