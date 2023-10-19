الأخضر يفشل في الانتصار مع مانشيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حالة من الاستياء انتابت الشارع الرياضي السعودي، بعد المستويات والنتائج الأخيرة التي ظهر بها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالى روبورتو مانشيني خلال المعسكرين اللذين خضع لهما الأخضر في مدينتي نيوكاسل الإنجليزية، ولاقوس البرتغالية.

ولم يستطع المدرب مانشيني إقناع الجماهير السعودية بأداء الأخضر في المواجهات الـ4 أمام منتخبات (كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي) بعد أن فشل في تحقيق الفوز، إذ خسر 3 مواجهات منها، فيما تعادل في واحدة بهدفين أمام المنتخب النيجيري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام في يناير المقبل من 2024.

وتأتي خسارة الأخضر الأخيرة أمام منتخب مالي بـ3 أهداف لهدف هي الثالثة للأخضر خلال 4 مباريات، بينها تعادل تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تولى المهمة نهاية أغسطس الماضي، وبذلك يواصل المنتخب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثامنة تواليا 7 خسائر وتعادل.

أحد عشر شهرا بلا فوز

بات مستقبل المنتخب السعودي في خطر قبل خوض استحقاقه القادم في نهائيات كأس أمم آسيا 2024 بقطر، وقبلها التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، التي ستنطلق في نوفمبر القادم، إذ عجز الأخضر عن تحقيق أي فوز منذ نحو 11 شهرا، وذلك عقب الفوز التاريخي أمام الأرجنتين في الجولة الأولى من الدور الأول بمونديال قطر 2022، في الثاني والعشرين من نوفمبر 2022، قبل أن يخسر بعدها أمام بولندا (2-0)، وضد المكسيك (2-1) في المسابقة ذاتها.

مرحلة الاستكشاف تورط مانشيني

فضل الإيطالي روبرتو مانشيني تجربة عدد من الأسماء، للوقوف على مستويات جميع اللاعبين المستدعين بهدف التوصل إلى أسلوب لعب وتشكيلة ثابتة، مما تسبب في حالة عدم الانسجام في صفوف الأخضر، وأدت إلى ضعف المستويات والنتائج بين معسكري نيوكاسل والبرتغال.

المجموعة الأسهل هل تؤهل الأخضر؟

جاء موقع الأخضر في المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا 2023، برفقة منتخبات: عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند.

ورغم سهولة المجموعة إلا أن حالة القلق التي تحيط بمناصري الأخضر بعد المعسكرين الأخيرين ونتائجها المخيبة جعلتها تفقد الثقة في تأهل الأخضر عن مجموعته ما لم تتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، التي تسبق الحدث الآسيوي المنتظر.

مستقبل مرتبك

استحقاق آخر ينتظر الأخضر المنتخب قبل خوضه كأس آسيا 2023، إذ من المنتظر أنه سيبدأ في نوفمبر المقبل مشواره ضمن الدور الثاني للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027، والتي سيخوضها في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات: الأردن، باكستان، طاجيكستان، حيث سيستقبل في المباراة الأولى من التصفيات منتخب باكستان يوم 16 نوفمبر المقبل، فيما يحل ضيفا على الأردن في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر من الشهر نفسه.

الأخضر تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني

خاض 4 لقاءات حتى الآن ولم يحقق الانتصار.

استقبلت شباكه 9 أهداف خلال 4 مواجهات.

سجل مهاجمو الأخضر 4 أهداف في المباريات الـ4.

دخل مانشيني بـ4 تشكيلات مختلفة في كل المباريات الـ4.

علي البليهي وعبدالله الخيبري الوحيدان اللذان شاركا بصفة أساسية في كل المواجهات.

لقاءات الأخضر تحت قيادة مانشيني

السعودية 1-3 كوستاريكا.

السعودية 0-1 كوريا الجنوبية.

السعودية 2-2 نيجيريا.

السعودية 1-3 مالي.

معسكر نيوكاسلمعسكر البرتغال: