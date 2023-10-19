إصابة نيمار تحبط الهلال قبل مواجهة الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح فريق الهلال لمواصلة صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يستقبل فريق الخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد في التاسعة مساء غد ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وكان فريق الهلال قد حقق الانتصار في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي على فريق الأخدود بثلاثية نظيفة سجلت عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدفين والبرازيلي ميشيل ديلجادو هدفا.

ويراهن البرتغالي خيسوس، المدير الفني للزعيم، على الفوز في المباريات القادمة والمحافظة على صدارة الدوري والمضي قدما نحو استعادة اللقب.

ويتوقع أن يدخل خيسوس مباراة الغد بكامل نجومه بعد عودة كافة الدوليين من المشاركة مع منتخبات بلادهم فيما تعرض النجم البرازيلي نيمار الذي خاص مواجهة الأوروجواي فجر أمس مع منتخبه البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إلى إصابة خطيرة في الركبة.

ففي الدقيقة 44، سقط نيمار على أرضية الملعب، وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.

وحاول الجهاز الطبي إسعافه، لأكثر من دقيقتين قبل أن يغادر الملعب محمولا على سيارة الإسعاف.

وغادر نيمار جونيور (31 عاما) الملعب، وهو يبكي من شدة الألم، وحمله عدد من المسعفين إلى غرفة خلع الملابس لعدم قدرته على السير.

وأصيب نيمار في الركبة بعد دقائق قليلة من تقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله داروين نونيز، مهاجم ليفربول.

من جانبها ذكرت شبكة جلوبو سبورت البرازيلية، أن نيمار يعاني من التواء خطير في أربطة الركبة، بانتظار نتائج الفحوصات.

وأضافت شبكة ESPN أن موضع الإصابة يثير الشكوك والتكهنات بشأن وجود مشكلة في أربطة الركبة.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن الإصابة تمثل ضربة جديدة للهلال السعودي، الذي تعاقد مع نيمار وهو مصاب، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وتعافى نيمار أخيرا من إصابة في أربطة الكاحل مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان، أبعدته عن الملاعب منذ فبراير إلى سبتمبر الماضي.

وفي أول ردة فعل من طبيب المنتخب البرازيلي ‏رودريجو لاسمار، قال في حديثه لوسائل الإعلام: «نحتاج عمل المزيد من الفحوصات، يجب أن ننتظر قليلا كي نتمكن من معرفة مدى استجابة الركبة».

وختم «سأتواجد مع نيمار في ساو باولو لعمل الأشعة وبعد ذلك سنعلن عن الإصابة».

فيما كتب نيمار عبر حسابه على «إنستقرام» عقب اللقاء «الله أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائما ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان».