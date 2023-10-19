الشباب يتربص بالطائي في ملعبه الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار لاستاد نادي الشباب بالعاصمة السعودية الرياض بحلته الجديدة بعد تطويره وفق أفضل المعايير والمواصفات الهندسية المعمارية والفنية المعتمدة من وزارة الرياضة ، حيث يواجه الشباب ضيفه الطائي ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء السبت.

ويأمل جمهور الليث بأن تكون بداية الفريق على ملعبه الجديد بداية مثالية بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث بعد تعثر الفريق في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام فريق الرياض سبقها خسارة في الديربي أمام الهلال بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الفني أنهى فريق الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف بلعب مواجهة ودية أمام فريق هجر انتهت بخسارة الفريق بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

على الطرف الآخر يسعى فريق الطائي بقيادة الروماني لاورينتو ريجيكامب الى عودة الفريق الى سكة الانتصارات بعد تعثر الفريق في الجولات الثلاث الماضية كان آخرها خسارته بثلاثية نظيفة أمام فريق التعاون في الجولة الماضية وكان فريق الطائي قد أنهى استعداداته قبل سفره لمدينة الرياض بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي مدرب الفريق الروماني تطبيقها في اللقاء.

يذكر أن ملعب الشباب قد بيعت فيه التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي باسم العضو الذهبي للنادي الأمير عبدالرحمن بن تركي والتي بلغ سعرها مليون ريال.