مواقف التعاون تخيف الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف مساء غد الجمعة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم عقب فترة التوقف الثانية هذا الموسم بسبب أيام الفيفا التي تخللها أيضا معسكر المنتخب السعودي الأول في مدينة لاجوس البرتغالية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر يناير المقبل.

ويستقبل التعاون ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة لحساب الجولة العاشرة من المسابقة، في موقعة تحمل في أروقتها الإثارة والتحدي والزحف الجماهيري المرتقب وسط جوانب فنية تبدو في مجملها مشتركة للفريقين على الصعيد المحلي والأجنبي علاوة على رغبة أصحاب الأرض في مواصلة قطار الانتصارات عقب البداية الرائعة هذا الموسم يقابلها الرغبة الواضحة لدى الضيف في تقديم نفسه بالصورة الفنية المعهودة وتجاوز سلسلة التعثرات الأخيرة.

سكة الانتصارات

ويدخل التعاون صاحب الأرض هذا اللقاء برصيد 22 نقطة وضعته وصيفا من آخر ثلاث مواجهات حقق فيها العلامة الكاملة بامتياز، ويأمل في تسجيل انتصاره الرابع على التوالي والاستمرار في سكة الانتصارات، وسيخوض مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا المواجهة برغبة واضحة من أجل موصلة حصد النقاط واعتلاء الصدارة على أمل تعثر نظيره الهلال، يحفزه في ذلك تواجد عدد من العناصر البارزة في صفوف الفريق القادرة على إيقاف خطورة عناصر ضيفه علاوة على عاملي الأرض والجمهور.

استعادة توازنه

في المقابل الاتحاد الذي يعود من جديد إلى بريدة بعد خوضه أولى مواجهات الموسم أمام الرائد في ذات الملعب، يدخل مواجهة الليلة برصيد 19 نقطة بعدما خسر مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة السابقة بهدف وحيد متراجعا معها للمرتبة الرابعة، ويأمل الفريق في استعادة توازنه والخروج من دائرة النزيف النقطي، فيما يتوقع أن يدخل البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع معالجة الأخطاء التي ظهرت في آخر ثلاث مواجهات له على صعيد الدوري وحصده ثلاث نقاط فقط، أملا في مصالحة جماهيره وتضييق الخناق على دائرة الصدارة معتمدا في ذلك على عدد من الأوراق الدولية المؤثرة في صفوف الفريق كالفرنسي كريم بنزيما.

من لقاءات التعاون والاتحاد: