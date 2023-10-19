الأهلي عينه على نقاط الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شقيقه الوحدة مساء السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ10 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين السعودي.

ويدخل أصحاب الأرض هذا اللقاء قادمين من فوز بلقاء الديربي في الجولة الماضية أمام جارهم الاتحاد، مما جعل الأهلي يرفع رصيده النقطي إلى 19 نقطة في المركز الخامس ومواصلا بذلك المنافسة على القمة والتي يفصله عن الصدارة 4 نقاط فقط.

ويستعيد الأهلي خدمات نجمه الفرنسي آلان ماكسيمان الذي تغيب عن الجولة الماضية بداعي الإصابة، مما يزيد قوة الفريق للخروج بنقاط المباراة التي يبحث عنها في هذا اللقاء.

على الطرف الآخر يأتي الوحدة الجريح هذا اللقاء متعثرا في آخر جولتين، حيث لم ينتصر وفي آخر مواجهتين لفرسان مكة خارج أرضهم عادوا بخيبة كبيرة وهزائم ثقيلة الأولى أمام التعاون برباعية ثم خماسية في مواجهة الفتح ويسعى لتغيير كل ذلك والتعويض بداية من لقاء الأهلي.

يذكر أن الفريقين تواجها خلال شهر أكتوبر ضمن منافسات دوري المحترفين مرتين انتهت الأولى بالتعادل، بينما حقق الأهلي الفوز في الثانية.

مبارياتهما في شهر أكتوبر:

الأهلي 0-0 الوحدة: 22-10-2008

الأهلي 1-0 الوحدة: 22-10-2020

الأهلي قبل لقاء الوحدة:

يحتل المركز الـ5 برصيد 19 نقطة.

فاز في الجولة الماضية أمام جارة الاتحاد.

لم تهتز شباكه في الجولتين الأخيرتين.

فاز الأهلي في آخر لقاءين جمعاه بالوحدة.

لم يخسر على ملعبه هذا الموسم ولعب 5 مواجهات.

الوحدة قبل مواجهة الأهلي: