شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» المرحلة الثانية من بيع تذاكر النسخة العشرين لكأس العالم للأندية، والتي تستضيفها محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر2023.

وطُرح الموقع على حسابه في المرحلة الثانية «التذاكر الفردية للمباريات»، و»تذاكر ذوي الإعاقة - لمستخدمي الكراسي المتحركة»، «وتذاكر الوصول السهل العادية».

مشيرا إلى أن التذاكر متاحة عبر FIFA.com/tickets.

وتشهد منافسات البطولة 7 مواجهات في جدة، حيث يتنافس على لقب البطولة 7 فرق، هي: «المستضيف» فريق الاتحاد السعودي، وبطل دوري أبطال أوروبا فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، وبطل آسيا فريق أوراوا الياباني، وبطل أفريقيا فريق الأهلي المصري، وبطل الكونكاف فريق كلوب ليون المكسيكي، وبطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز بلقب كونميبول ليبارتادويس 2023 (سيتم تحديده لاحقا).

وستفتتح الأدوار التمهيدية للبطولة في 12 ديسمبر القادم، حيث سيواجه فريق الاتحاد في المباراة الافتتاحية فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والفائز منهما سيلتقي الأهلي المصري في «المباراة الثانية» مباراة الدور الثاني الجمعة 15 ديسمبر على الملعب نفسه.

وفي المباراة الثالثة من الدور الثاني، سيواجه فريق كلوب ليون المكسيكي نظيره أوراوا الياباني، وذلك يوم 15 ديسمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

في حين ستُلعب المباراة الرابعة في الدور نصف النهائي الاثنين 18 من الشهر ذاته، بين بطل أمريكا الجنوبية، والفائز في المباراة الثانية.

وفي المقابل، سينتظر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز في المباراة الثالثة يوم 19 ديسمبر.

يذكر أن الحساب الرسمي لفيفا، أوضح أن بيع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA، يأتي عبر 3 مراحل، إذ سيتم طرح مزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة في نوفمبر المقبل، وسيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة.