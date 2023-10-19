تعليق ناري من حفيظ دراجي على رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - علق الجزائري حفيظ دراجي على رسالة محمد صلاح التي نشرها قبل قليل في إطار دعم الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من عمليات قتل وترويع وجرائم بشعة يرتكبها الكيان الصهيوني.

وقال دراجي تعليقًا على رسالة صلاح: " ‏ليته بقي صامتا على أن يقول (ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة) ويقول (لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة) دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان ".

وأضاف المعلق الجزائري الشهير: " الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف ".

رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين :

وجاءت رسالة صلاح للعالم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (X) أكد من خلالها على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمذابح غير مسبوقة من الكيان الصهيوني.

وقال محمد صلاح في فيديو قصير: " ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، يجب أن تتوقف المجازر، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا ".

وأضاف: "بالأمس شـاهدنا مشاهد مُخيفة حصلت للـمستشفى الذي تم قصفه و موت العديد من الناس، تحتاج غزة لـ المياه و الغذاء و الدواء فورًا ".

واختتم النجم الدولي المصري: " أناشد جميع قادة دول العالم أن يتكاتفوا معًا لمنع حدوث المزيد من المذابح تجاه الشعب الفلسطيني ".