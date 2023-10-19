فيفا يدفع تعويضًا لـ الهلال السعودي بعد إصابة نيمار

تأكدت إصابة البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بقطع في الرباط الصليبي، وفقًا لما أعلن عنه الزعيم.

وأوضح نادي الهلال السعودي أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة نيمار جونيور، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

وأكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سوف يقوم بدفع تعويض إلى نادي الهلال السعودي، بقيمة (7.5) مليون يورو بعد إصابة نيمار.

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نيمار كان قد أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل في مواجهة أوروجواي، صباح اليوم الأربعاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتعد هذه الإصابة الثانية التي تعرض لها نيمار منذ انضمامه إلى صفوف الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.