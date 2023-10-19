رابطة الأندية تعلن تنفيذ مبادرة لدعم أهالي غزة

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن بدأ التنسيق لتنفيذ مبادرة تقديم مساعدات إلى أهالي غزة.

وقال أحمد دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1 مع الإعلامي سيف زاهر: “بدأنا التنسيق مع عدد من الرموز الرياضية من أجل تنفيذ مبادرة تقديم مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة”.

وتابع: “أي رياضي أو إنسان من الطبيعي أن يكون ضد ما يحدث في فلسطين، من ممارسات غير إنسانية ولا تخضع للأديان أو الاتفاقيات أو منظمات حقوق الإنسان”.

أقرأ أيضاً- صحيفة بريطانية: محمد صلاح يدعم إسرائيل وغزة

واضاف: “قرار الوقوف دقيقة حداد جاء تماشياص مع الحداد في أنحاء الجمهورية على ضحايا فلسطين”.

واختتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته قائلاً: “نعمل على التنسيق مع اتحاد الكرة والأندية والرموز الرياضية لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات حداداً على قتلى فلسطين.