عدد إصابات نيمار في مسيرته.. رقم مرعب

أوردت صحيفة “سبورت” عدد الإصابات التي تعرض لها نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، عبر مسيرته.

وتعرض نيمار لإصابة خطيرة أمس في مباراة منتخبي البرازيل والأوروجواي، أوضح نادي الهلال السعودي أنها قطع في الرباط الصليبي والغضروف.

ويملك نيمار تاريخًا طويلًا مع الإصابات، حيث لازمته في السنوات الآخيرة.

بحسب صحيفة سبورت، فإن نيمار تعرض لـ30 إصابة وغاب أكثر من 500 يوم عن الملاعب خلال مسيرته.

وأشارت سبورت إلى أن شهر فبراير مثّل علامة سوداء في تاريخ إصابات نيمار، حيث أصيب فيه سبع مرات منذ وصوله إلى أوروبا في 2013.

استمرت الصحيفة الإسبانية مشيرة إلى أن نيمار لم يكن لائقًا منذ ذلك الحين في شهر فبراير سوى في ثلاثة أعوام فقط، 2015، 2017 و2022.

ويتوقع أن تتراوح مدة غياب نيمار بعد إصابته الجديدة بين 7 و9 أشهر، وتأكد انتهاء موسمه بعد لعب 386 دقيقة فقط مع الهلال.