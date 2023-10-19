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عدد إصابات نيمار في مسيرته.. رقم مرعب

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نيمار دا سيلفا - منتخب البرازيل

دا سيلفا - منتخب البرازيل

أوردت صحيفة “سبورت” عدد الإصابات التي تعرض لها نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، عبر مسيرته.

وتعرض نيمار لإصابة خطيرة أمس في مباراة منتخبي البرازيل والأوروجواي، أوضح نادي الهلال السعودي أنها قطع في الرباط الصليبي والغضروف.

ويملك نيمار تاريخًا طويلًا مع الإصابات، حيث لازمته في السنوات الآخيرة.

بحسب صحيفة سبورت، فإن نيمار تعرض لـ30 إصابة وغاب أكثر من 500 يوم عن الملاعب خلال مسيرته.

وأشارت سبورت إلى أن شهر فبراير مثّل علامة سوداء في تاريخ إصابات نيمار، حيث أصيب فيه سبع مرات منذ وصوله إلى أوروبا في 2013.

استمرت الصحيفة الإسبانية مشيرة إلى أن نيمار لم يكن لائقًا منذ ذلك الحين في شهر فبراير سوى في ثلاثة أعوام فقط، 2015، 2017 و2022.

ويتوقع أن تتراوح مدة غياب نيمار بعد إصابته الجديدة بين 7 و9 أشهر، وتأكد انتهاء موسمه بعد لعب 386 دقيقة فقط مع الهلال.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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