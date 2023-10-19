نجلة جوارديولا تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بفيديو جديد.. شاهد

قامت ماريا، نجلة بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنشر مقطع فيديو جديد دعمًا للقضية الفلسطينية.

ماريا نجلة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تحدثت خلاله عن الظلم الذي تتعرض له فلسطين منذ سنوات وكتبت في نهاية المقطع “فلسطين حرة”.

وسبق وأن دعمت نجلة جوارديولا، القضية الفلسطينية من خلال بيان نشرته عبر حسابها على انستجرام أيضًا، على إثر الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من قصف من قبل الكيان الصهيوني.

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من جهة أخرى، يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برايتون، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وبرايتون، يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.