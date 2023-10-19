صحيفة بريطانية: محمد صلاح يدعم إسرائيل وغزة

اثارت صحيفة بريطانية الجدل، بخصوص دعم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لـ فلسطين في حربها ضد إسرائيل.

وكان محمد صلاح قد أصدر فيديو خلال الساعات الماضية أعلن خلاله دعمه للقضية الفلسطينية.

ونشرت صحيفة “التلغراف” البريطانية الفيديو تحت عنوان: “محمد صلاح يخرج عن صمته للحث على وقف المجازر في إسرائيل وغزة”.

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وكان محمد صلاح قد خص الجانب الفلسطيني في بيانه، واعلن بشكل واضح تضامنه مع الضحايا في غزة.

وقال محمد صلاح في بيانه: “شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وتابع: “يجب أن تتوقف المجازر ، فالعائلات تتقطع أواصرها!، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا”.