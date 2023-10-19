طريق الاهلي إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لافتتاح مشواره ببطولة دوري السوبر الأفريقي، بمواجهة نظيره سيمبا التنزاني.

وتقام مسابقة دوري السوبر الأفريقي لموسم 2023، في نسخته الأولى بمشاركة 8 أندية، على رأسها النادي الاهلي.

وكانت أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي، عن مواجهة الاهلي لفريق سيمبا التنزاني في مباراته الافتتاحية في الدور ربع النهائي، والتي تقام في دار السلام في تنزانيا.

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طريق الاهلي حتى نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي

دور ربع النهائي – الاهلي ضد سيمبا التنزاني

مباراة الذهاب – 20 أكتوبر 2023 في دار السلام بتنزانيا

مباراة الإياب – 24 أكتوبر 2023 في القاهرة

وحال تأهل النادي الاهلي إلى الدور نصف النهائي، يلتقي مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر.

وحال التأهل إلى النهائي، سيلتقي بالفائز من أحد الأندية (الفائز من مباراة الترجي ضد مازيمبي) ضد (الفائز من مباراة إنيمبا ضد الوداد)

ومن المقرر أن تقام مباريات النهائي في الفترة من 5 وحتى 11 نوفمبر 2023.