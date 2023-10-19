متخطيا سواريز.. ميسي يحقق رقما قياسيا مع منتخب الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

حقق ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا، بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز على بيرو بنتيجة 2-0، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسجل ليونيل ميسي هدفي الأرجنتين ليقود منتخب بلادة للصدارة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد خوض 4 مباريات.

وبتسجيله هدفين، رفع ميسي رصيد أهدافه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم إلى 31 هدفا، متخطيا لويس سواريز مهاجم الأوروجواي برصيد 29 هدفا. وفقا للحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين

وشارك لاعب إنتر ميامي مع المنتخب الوطني في 178 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 106 هدف وصنع 56 تمريرة حاسمة. وفقا لموقع ترانسفير ماركت