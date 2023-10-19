أول تعليق من محمد صلاح على أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ناشد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قادة العالم للتكاتف ومنع ما يحدث في فلسطين.

قال صلاح في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

أضاف: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

أكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

واصل: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، الأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

اختتم: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".