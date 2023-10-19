"العتاب كان على قدر المحبه".. كيف تفاعلت الجماهير مع دعم صلاح لفلسطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، ناشد فيه قادة العالم للسماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة.

تفاعلت جماهير مصر والوطن العربي مع مقطع الفيديو، وعلق أحدهم: "شكرًا يا صلاح شكرًا يا أسطورة، هذه الوقفة ولا بلاش، بكل شجاعة في مقطع كامل، ليس مجرد رسالة ولا صورة، شكرًا يا صلاح والله لن ننساها لك أسطورة، الله يدخلك الجنة يارب"، وعلق آخر: "رجل يصلاح"، وأضاف آخر تعليقا: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، محمد صلاح نطق الحق ودعم فلسطين، العتاب كان على قدر المحبه يا أبو مكه"، وأشاد أحدهم: "‏‎ما خيبت ظني أبدًا يا فخر العرب، شريف يا محمد صلاح، كنت على علم أنك ستشارك وسيكون لك تأثير، الأعظم دائمًا"

وتوالت التعليقات على الفيديو من الجمهور العربي، حيث علق أحدهم"أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، كل الدعم يا صلاح"، وتابع: "الرياضي العربي الأهم يتحدث عن قضيتنا أخيراً، هذه التغريدة تساوي المليارات من الدعم".