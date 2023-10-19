"فخر العرب".. كيف تفاعل نجوم كرة القدم مع تعليق "صلاح" على أحداث غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دعى محمد صلاح قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من الضحايا من المذابح للأبرياء على خلفية الأحداث الأخيرة في فلسطين، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، علق أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الإسماعيلي، على فيديو صلاح قائلا: "فخر العرب"، وأعاد نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة.

وتفاعل صلاح باشا لاعب فاركو،ومحمد بسام حارس سيراميكا، والإعلامي هاني حتحوت، بجانب محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، بمروز تعبيرية "تصفيق" و "قلوب".

وقال صلاح في مقطع فيديو": "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

أضاف: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

أكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

واصل: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، الأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

اختتم: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".