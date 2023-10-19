"ياريتك ما نطقت".. لاعب الاتحاد السكندري يعلق على بيان محمد صلاح بخصوص غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد رجب عمران، لاعب الاتحاد السكندري تعليق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على أحداث غزة الأخيرة، الذي نشره عبر مقطع فيديو على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

كتب عمران عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انت بتتكلم بحيادية كمان ياريتك ما نطقت يا شيخ، طب خليه ينزل علم فلسطين كده على صفحته".

وقال صلاح في مقطع فيديو": "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

أكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

اختتم: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، الأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".