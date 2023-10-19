"الإسلام مش مستنى كلمتك".. لاعب إنبي ينتقد تعليق صلاح على أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

انتقد أحمد صابر، لاعب إنبي، بيان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على أحداث غزة الأخيرة، الذي نشره عبر مقطع فيديو على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب صابر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قالك جميع الارواح مقدسه يا شيخ روح ياريتك ما اتكلمت، موضوع مستفز أوى، أنا عارف كلامنا عنك ولا هيقدم ولا هياخر بالنسبالك".

تابع:" بس انت زيك زى أى حد من النهارده ناجح لنفسك مش لحد والإسلام مش مستنى كلمتك علشان تنصره ربنا يرحم شهدائنا ويخسف بالخنازير الأرض وفي جهنم أحياء وأمواتا باذن الله".

يذكر أن صلاح قال في مقطع فيديو": "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

أضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

اختتم موجها رسالته لقادة الدول: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، الأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".