الاتحاد السكندري يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الأتحاد السكندري عبر بيان رسمي تضامنه مع الشعب الفلسطيني عقب القصف الصهيوني العنيف الذي أسفر عن مئات من القتلى.

وجاء نص البيان كالآتي: "يؤكد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى عن تضامنهم الكامل مع أهالينا وأشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بوطنهم وأرضهم".

وأضاف: "يُعلن الاتحاد السكندري الحداد تضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداء غاشم غير مبرر يخالف كل المواثيق الدولية، وذلك يعتبر حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى تشنه قوات الاحتلال على شعب غزة الأعزل".

وتابع البيان: "سيظل موقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية لا يتزعزع، وكل الجهود و التحركات المصرية من القيادة السياسية تدعم القضية الفلسطينية".

واختتم: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد أشقائنا الشهداء و الضحايا الأبرياء بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين".