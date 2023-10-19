شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطاولة: نثق فى قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، ثقته فى آراء وقرارات الرئيس السيسى، والتى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية والهجوم الغائر على فلسطين.

وقال عاشور فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إن الرئيس السيسى كما يصلح فى الداخل فإنه لا ينسى الأمور الخارجية، ونفوضه فى هذا الشأن ونحن مطمئنين أنه سيفعل شيئا من أجل هذا الوطن والشعب وكذلك فلسطين والشعب العربى كله".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ واتفق فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.