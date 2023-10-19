شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة لا يشمل الدورى بكل أقسامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة موقف الدورى المصرى بكل أقسامه من قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا فلسطين ومستشفى المعمدانى، الذى وقع أمس في غزة.

وقال مصدر في اتحاد الكرة أن الدورى منتظم بشكله الطبيعي ولا يتوقف ضمن أنشطة الوزارة التي قصدتها في بيانها، موضحا أن كل أقسام الدورى منتظمة ولا نية لتأجيل أي مباريات.

وأوضح المصدر أن مباريات الدورى في الجولة الرابعة تنطلق الجمعة في موعدها الطبيعي، وكذلك دورى القسم الثاني الذي تلعب مبارياته هذا الأسبوع بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الرياضة أنه في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.