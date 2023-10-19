شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الرئيس السيسى تحرك بحكمة فى القضية الفلسطينية وغزة تتعرض للإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه تحرك بحكمة.

وقال الصقر، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إن الحرب على غزة حدث مأساوى على الأمة العربية جعل الجميع يشعر بحزن يحرك الحجر، خاصة أن الأهالى هناك يتعرضون للإبادة.

وأضاف الصقر: "لا بد علينا كرياضيين أن نشارك بقوة ونشعر بالقضية الفلسطينية، والجميع يتحرك بإنسانية، لأن الغرب خدعنا بجملة عدم خلط الرياضة بالسياسة وكان يستخدمونها حسب أهوائهم".

وواصل: "لا بد أن يصل صوتنا إلى العالم أن كل ما يحدث غير مقبول وكان الله في عون أهالينا في غزة، وهنفضل داعمين للقضية الفلسطينية وندعمهم".