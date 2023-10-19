شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يُعلن الحداد: "فلسطين فـــى القلـــب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري الحداد وتضامن مع الإخوة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "فلسطين فـــى القلـــب".

وجاء نص بيان الاتحاد: "يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على التضامن الكامل مع أهالينا وأشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بوطنهم وأرضهم".

وواصل البيان: "يُعلن نادي الاتحاد السكندري الحداد تضامناً مع أشقائنا اللذين يتعرضون لاعتداء غاشم غير مبرر يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية بل ويعتبر حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى تشنه قوات الاحتلال على شعب غزة الأعزل و محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم".

وأكمل البيان: "سيظل موقف مصر المُشرف من القضية الفلسطينية لا يتزعزع، وكل الجهود و التحركات المصرية من القيادة السياسية تدعم و تساند حل دائم للقضية و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واختتم البيان: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد أشقائنا الشهداء و الضحايا الأبرياء بواسع رحمته، و أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين".