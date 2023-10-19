شكرا لقرائتكم خبر عن فور الأهلى والزمالك فى ثامن جولات مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 36/24، فى إطار الجولة الثامنة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024. كما شهدت هذه الجولة فوز الأهلى بنتيجة 28/20 على الترسانة ليواصل تصدره برصيد 24 نقطة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 16 فى جدول ترتيب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تقام الجولة التاسعة يوم الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من الأهلى مع الجزيرة، والترسانة مع البنك الأهلى، والأوليمبي مع سبورتج، وأصحاب الجياد مع هليوبوليس، والشمس مع طلائع الجيش، وسموحة مع الطيران، والعبور مع الزمالك، والزهور مع المعادى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.