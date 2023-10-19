شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان كولر يحسم مصير مشاركة إمام عاشور فى مباراة سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إمام عاشور لاعب وسط الأهلي جاهزا لتدعيم صفوف فريقه أمام سيمبا التنزاني، في افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم والمقرر لها غدا الجمعة.

ولم يشارك إمام عاشور في مران الأهلي الجماعي قبل السفر إلى تنزانيا أمس، ولكن تواجد اللاعب في قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا، ويبقى قرار مشاركته في المباراة سواء أساسيا أو بديلا بيد مارسيل كولر المدير الفني.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكدمة قوية أسفل الساق خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، وأجرى أشعة جاءت مطمئنة وأثبتت حاجته للعلاج من 7 إلى 10 أيام.

وخضع إمام عاشور لفحص طبي لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة سيمبا التنزاني، أو تأجيل عودته للملاعب حتى مباراة العودة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي. والنصف النهائي الآخر سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.