شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير مباراة سيراميكا والداخلية في الجولة الرابعة من دورى نايل 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تغيير موعد مباراة سيراميكا ضد الداخلية، التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري نايل.

وأكدت رابطة الأندية أنه تم الاستقرار على إقامة مباراة سيراميكا أمام نظيره الداخلية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بدلًا من الرابعة عصرًا، على ملعب المقاولون العرب.

ويستعد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، لمواجهة فريق الداخلية المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل لهذا الموسم 2023/ 2024.

ويدخل فريق سيراميكا المباراة كامل العدد، حيث لا يعانى أى لاعب من أى إصابة لتكون خيارات أيمن الرمادى كبيرة فى مباراة الداخلية، بحثا عن أول فوز له فى الدورى.

ولعب سيراميكا مباراة ودية مع سموحة انتهت بالتعادل 1/ 1 فى الإسكندرية، وحرص أيمن الرمادى على الدفع بكل العناصر خلال مباراة سموحة الودية من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين للوصول لأفضل تشكيل يخوض به مواجهة الداخلية المقبلة بعد الفشل فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.