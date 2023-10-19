شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقترب من قيادة هجوم مودرن فيوتشر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على شكل هجوم الفريق في المباراة المقبلة أمام بيراميدز ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، على أن يكون أحمد عاطف في المقدمة.

ويأتى قرار المدرب البرتغالى عقب تألق اللاعب في المباريات والتدريبات، حيث تمكن من إحراز هدفين هذا الموسم خلال المشاركة في 5 مباريات ببطولتى الدورى الممتاز المصرى والكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدفا في مرمى فاركو، وهدفا آخر بمرمى سينجدا التنزانى.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة المحلية أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.