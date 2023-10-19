شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: موقف الرئيس السيسى مشرف.. وما يحدث فى غزة غير إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية مشرف، مؤكداً أن الجميع يدعمه، خاصة أن جميع الأديان والأعراف لن تقبل بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد دياب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر أن دعم شعب فلسطين وغزة واجب، خاصة أن ما يحدث غير إنسانى وعمل إجرامى لا يمكن الصمت عليه.

وأشار رئيس رابطة الأندية المحترفة إلى أن مصر ستطل داعمة دائماً للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الأمن القومى لمصر خط أحمر ولن يُسمح بتصفية القضية الفلسطينية.