شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة ينعى شهداء فلسطين ويعلن الوقوف دقيقة حدادا بجميع المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة اتحاد السلة تضامنه مع الشعب الفلسطينى وقطاع غزة والذى يتعرض لعدوان إسرائيلى غاشم، أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين.

ويؤكد مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وجاء بيان من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة كالتالي: "مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة ينعى شهداء الشعب الفلسطينى الذين يسقطون دفاعًا عن أرضهم فى قطاع غزة أمام اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلى المستمرة".

وأخطر مجلس الإدارة لجنتى المسابقات والحكام بالوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق المباريات المحلية فى كافة المسابقات المحلية.