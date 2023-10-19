شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد إياب مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية لاعب الأهلي أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعدما عانى اللاعب من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

ويعود عمرو السولية للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية عقب الانتهاء من مباراة فريقه أمام سيمبا في إياب الدور ربع نهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد سيمبا التنزاني بعد غد الجمعة في ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقى الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.