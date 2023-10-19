شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يبكى على الهواء فى مداخلة المعلق الفلسطينى هشام معمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمالك الإعلامى سيف زاهر دموعه على الهواء، تأثراً بمداخلة للمعلق الفلسطيني هشام معمر على قناة "أون تايم سبورتس 1"، وحديثه عن القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.

وأوضح زاهر أن الشعب المصري داعماً للقضية الفلسطينية، مؤكدًا وقوف أبناء الشعب المصري واصطفافهم خلف قيادتهم ودعمهم لموقف الدولة المصرية بشأن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أشاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه تحرك بحكمة.

وقال الصقر، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إن الحرب على غزة حدث مأساوى على الأمة العربية جعل الجميع يشعر بحزن يحرك الحجر، خاصة أن الأهالى هناك يتعرضون للإبادة.

وأضاف الصقر: "لا بد علينا كرياضيين أن نشارك بقوة ونشعر بالقضية الفلسطينية، والجميع يتحرك بإنسانية، لأن الغرب خدعنا بجملة عدم خلط الرياضة بالسياسة وكان يستخدمونها حسب أهوائهم".

وواصل: "لا بد أن يصل صوتنا إلى العالم أن كل ما يحدث غير مقبول وكان الله في عون أهالينا في غزة، وهنفضل داعمين للقضية الفلسطينية وندعمهم".