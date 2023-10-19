شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد الهلال أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال خوضه مباراة البرازيل ضد أوروجواي، مساء الثلاثاء.

وأشار الهلال إلى أن نيمار سيخضع لعملية جراحية لاحقًا، يتحدد بعدها مدة برنامجه العلاجي، لتأهيله للعودة إلى الملاعب.

وسيغيب بذلك اللاعب بين 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب. يذكر أن نيمار غادر ملعب مباراة البرازيل والأوروجواي مع نهاية الشوط الأول، حيث أمسك بساقه الشمال باكيا في لقطة أثارت قلق جماهير كرة القدم.